Мощный удар ВСУ в Энергодаре: стало известно число раненых оккупантов

Последствия удара по оккупантам в Энергодаре / t.me/orlovdmytroEn

В оккупированном Энергодаре Запорожской области к медикам обратились за помощью 6 оккупантов после ночного взрыва вражеской военной техники.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"После ночных событий в Энергодаре шестеро военных оккупационной армии РФ обратились в больницу за первичной помощью. А уже позже отправились лечиться к "своим" медика", - отметил Орлов.

По его словам, пострадавших среди гражданского населения нет.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на 30 июля произошло несколько взрывов перед гостиницей "ОП ЗАЭС". После этого там вспыхнул пожар. Тушить пожар оккупантам пришлось с привлечением специальной спасательной техники.

Взрывами было уничтожено три единицы российской военной техники, которая преграждала подъезд к отелю.

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