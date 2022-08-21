"Москва сгорит целиком": эксперт рассказал, что ждет РФ в случае удара по центрам принятия решений

Олег Соскин / Главред

Директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин рассказал, насколько вероятен удар оккупантов по центрам принятия решений в Киеве.

"Это будет демонстративный шаг и попытка дезорганизовать украинцев. Ведь Путин считает, что он в силах запугать, устрашить украинский народ, поскольку мыслит в рамках Чечни и Грозного, Сирии и Алеппо. Однако украинцев запугать уже невозможно", - рассказал во время чата на Главреде эксперт.

По его словам, более не имеют значения персонажи во власти.

"Говорят, готовились покушения на Резникова и Буданова, но это теперь не столь важно. Зеленский снятием с должности генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ своего друга Баканова продемонстрировал, что как таковая персона во власти уже не имеет никакого значения. Потому нанесет Россия удар по центрам принятия решений или нет – это уже не имеет значения. Даже если не станет Зеленского – будет глава Верховной Рады, не будет его – будет Шмыгаль, не будет Шмыгаля – будет Залужный… Уже не имеет значения, кто на какой должности. В Кремле не поняли, что "машина" уже живёт своей жизнью, и она уже настолько жизнеспособна и боеспособна, что сама моментально заменяет голову: одну отрезают – появляется две, две отрежут – четыре появится, ещё лучше тех, что срезали… Саму машину, этот организм уже нельзя уничтожить", - говорит Соскин.

По его словам, украинцев уже не сломить и Путин это должен понять.

"Путин думал, что он разрушит эту машину, но он, наоборот, сделал её мощнее. Более того, каждый удар Путина всё больше и больше убеждает эту машину, что нужно идти к нему в логово. Каждый удар приводит к тому, что система становится более сильной и агрессивной. Путин не понимает, что у него остался последний шанс сделать "жест доброй воли" и быстро освободить украинские территории, поскольку тогда он хоть что-то сохранит.

Если же Путин нанесёт тактический ядерный удар по Украине, никто из российской власти не спасётся – они все будут уничтожены, а Москва сгорит целиком. Будет всё, как поёт Шнуров: "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком. Никто не выжил – все сгорели, все Pussy, Путин и Собчак, и у стены кремлевской ели горели "обалденно" (неценз. – Ред.) так", - добавил политолог.

Эксперт отмечает, что каждый удар по Украине приводит к ещё больше украинской люти.

"Уже практически чаша наполнена и вот-вот перельётся. А перельётся уже на российскую территорию. Россию ждёт такая расплата, что страшно подумать. Чаша возмездия уже почти наполнилась. Когда она перевернётся, будет такой страх божий, которого ещё никто не видел. Украинцы платят высокую цену для того, чтобы быть свободными, а россияне – за то, чтобы оставаться рабами", - сказал политолог и назвал несколько ключевых изменений для РФ.

Для россиян и мира урок – следующий:

никому никогда нельзя голосовать за ущербных людей с "комплексом Бонапарта";

нельзя более трёх лет держать руководителя при власти;нельзя выстраивать государство в виде пирамиды и иерархии – нужно делать горизонтально-сетевое государство;

нельзя избирать личность, которой отдаётся много полномочий, и она берёт к себе на службу тех, кого хочет;

диктаторов нужно сразу уничтожать, а их сейчас развелось, как крыс (знаю, как минимум, 25 таких), ведь любой диктатор со временем выстраивает пирамиду и концлагерь. И так происходит всегда.

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