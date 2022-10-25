"Москвичам будет гораздо интереснее": экс-депутат Госдумы спрогнозировал "бавовну" в РФ

Илья Пономарев / УНИАН

В результате развязанной РФ войны с Украиной, российские приграничные области уже фактически стали прифронтовыми, заявил российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов Илья Пономарев.

"В приграничные районы война регулярно просто выплёскивается, ведь государственная граница стала линией фронта по целому ряду российских областей: Брянской, Белгородской, Курской и т.д.", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Экс-депутат Госдумы не исключил, что в местах, где расположены российские части, будут перестрелки с украинскими подразделениями, при этом также "может прилетать и по обычным сёлам".

"Но никто центр Белгорода бомбить не будет, как бомбили центр Киева. Поэтому я не думаю, что нужно уезжать. Москвичам в этом смысле будет гораздо интереснее", - добавил Пономарев.

Напомним, ранее благотворительный фонд Вернись живым объявил о совместном проекте с Главным управлением разведки Министерства обороны.

Запускается новый проект под пилотным названием "Бавовна в Москве".

Уточняется, что реализация проекта предполагает "работу на дальние дистанции".

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