Можно ли вакцинироваться от COVID-19 человеку после инсульта - ответ врача

Врач объяснил, какой вакциной прививаться людям после инсульта / Reuters

Врач-реаниматолог израильского медицинского центра Рамат Авив Борис Бриль объяснил, можно ли делать прививку от коронавируса людям после инсульта и тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с давлением.

В интервью ТСН врач акцентировал внимание на опасности штамма коронавируса Дельта. По словам Бриля, это штамм COVID-19 представляет большую угрозу для пожилых людей с хроническими, тяжелыми и любыми другими заболеваниями. Для этой категории граждан вакцинация просто жизненно необходима.

"Если я каждый день могу проплыть несколько километров или пробежать такое же расстояние – риск, что коронавирус закончится для меня летально, не такой высокий", – объяснил Бриль.

При этом, по его словам, можно прививаться любой вакциной, которая есть сегодня.

"Когда нужно пристегнуться, когда вы едете на большой скорости на автомобиле? Завтра или сейчас и каким ремнем? А тем, что есть", – сказал врач.

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Бриль подчеркнул, что все существующие вакцины прошли испытания и доказали свою безопасность и эффективность.

Нельзя вакцинироваться лишь людям с аллергией на препараты в составе вакцины и при острой фазе любого заболевания.

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Как сообщал Главред, ранее Бриль говорил, что вакцины против коронавируса на основе инактивированного вируса, в том числе и китайский препарат CoronaVac производства компании SinoVac, могут оказаться наиболее эффективными против новых штаммов, в том числе Дельта-штамма.

В свою очередь, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.