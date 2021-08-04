Must have в столовой: чем будут кормить детей в садиках и школах с 1 сентября

В школах и садиках изменят меню

В школах, детсадах и оздоровительных учреждениях с 1 сентября будут действовать новые нормы питания, которые предполагают разнообразное меню из 160 блюд, написал в Facebook народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, председатель временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Михаил Радуцкий

Под запрет для детей попали:

грибы,

консервы,

колбасные изделия,

фаст-фуд,

сладкие газированные напитки,

непастеризованное молоко,

непастеризованные соки,

чипсы, сухарики

сладости.

Радуцкий написал, что такое питание вызывает хронические заболевания у детей, такие как гастрит, изжога, сахарный диабет, ожирение, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"По моему личному убеждению, детское питание должно быть максимально натуральным и простым. Минимизировать в рационе жареные блюда, подливки. Предпочтение должно отдаваться куску натурального мяса, а не котлетам или тефтелям, блюдам из свежих овощей без добавления уксуса. Яблоки каждый день — это вообще must have в каждой столовой. Очень важно не просто кормить детей здоровой пищей, а с детства закладывать в них культуру здорового питания", — подчеркнул Радуцкий.

Напомним, ранее на Днепропетровщине угодил в скандал детский сад "Малыш". Мама ребенка, который только пришел в дошкольное учреждение впервые, заявила о травле и вымогательствк денег со стороны воспитательниц.