Скандал в Запорожье: директор школы обвинила родителей в краже ковра, купленного за их деньги

Скандальный ковер / Facebook

В одной из школ Запорожья вспыхнул скандал из-за купленного за родительские деньги ковра. Директор общеобразовательной школы №96 написала заявление в полицию по факту кражи, после того, как одна из мам учеников 4-го класса забрала "классный" ковер.

Скандал разгорелся так сильно, что на него отреагировали активисты. В частности, глава общественного движения "Хочу учиться" Екатерина Зверева написала в Facebook, что факт кражи несколько неправильное утверждение. Ведь ковер купили родители, школа его забрала, но на балансе он не числился, более того, как оказалось, он просто стоял в шкафу все четыре года.

"На ковре не было инвентарного номера, а заявления про передачу на баланс с подписями всех без исключения финансово участвовавших в покупке родителей нет. И не было. У нас есть информация о том, что в школе есть некое заявление от одной из мам, ещё от 2017 года, которая сама его "передала на баланс". Но вопрос, как и зачем его приняли спустя год, если он не подходит по саннормам, без сертификата качества, и до 2021 года, так и оставался без должного оприходования с проставлением инвентарного номера?", - отметила Екатерина.

При этом, как стало известно из групп в Viber, родители не просто отдали ковер, а продали. За него они выручили 400 грн, которые планируют с 1 сентября передать новому составу родительского комитета.

Но эта тема, заставила взглянуть и на другие подобные вопросы. В частности, вспомнили и о ноутбуке для учителя, который оформили в кредит и собирали деньги с родителей на его ежемесячную оплату, которые потом передавали педагогу. А когда выплатили, то учитель уволилась вместе с ноутом. "Кредит то оформили на неё. Прикольно, да?", – рассказала Зверева.

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Напомним, ранее на Днепропетровщине угодил в скандал детский сад "Малыш". Мама ребенка, который только пришел в дошкольное учреждение впервые, заявила о травле и вымогательствк денег со стороны воспитательниц.

По словам Инны Гребцовой, которая с семьей переехала в Пятихатки год назад, она записала свою дочь в садик еще год назад.

"Нам сразу сказали, что так как мы чужие/приезжие то платить нужно будет вдвое больше, я согласилась. В первый же день я принесла все по списку: бумага, антисептики, файлы и т.д., все называли. В первый же день я оплатила за питание 350 грн, все чеки принесла. На следующий день я привела ребенка, его приняли, мне в след заведующая крикнула: "Одевайтесь поприличнее, мы - государственное учреждение". Я была в шортах и майке, за домашними делами, стиркой ковров, упустила время. Я, конечно, потом исправилась", - поделилась женщина.

После этого, заведующая взязалсь за внешний вид ее дочери.