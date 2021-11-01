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На Донбассе российский БТР взорвался на собственном минном поле

1 ноября 2021, 17:38

По некоторым данным, опубликованные кадры были сняты в районе села Верхнешироковское Донецкой области.

Война на Донбассе / скриншот

Российский бронетранспортер взорвался на минном поле, которое оккупанты обустроили на Донбассе.

Сообщество Третья сила обнародовало видео, на котором запечатлен подрыв БТР. На нем видно, что пострадали сразу несколько единиц военной техники.

"Конечно, российские наемники потом обвиняли "укроДРГ2, но на видео четко видно, как БТР разворачивается на собственном минном поле и дважды подрывается. Наши пилоты, услышав взрывы, прилетали смотреть, что там происходит, поэтому зафиксировали лишь часть событий", — говорится в сообщении.

По некоторым данным, опубликованные кадры были сняты в районе села Верхнешироковское Донецкой области, однако, когда именно, не уточняется.

Напомним, на Донбассе 31 октября в течение текущих суток российско-оккупационные войска "Л/ДНР" 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего военнослужащий ВСУ получил боевую травму.

Кроме того, 26, октября появились сведения о том, что ВСУ якобы заняли село Старомарьевка в Донецкой области. Село находится в серой зоне Операции объединенных сил. Представители боевиков "ДНР" заявили, что украинские военные, дескать, попытались установить контроль над данной территорией.

viber
БТР войска России война на Донбассе
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