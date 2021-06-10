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На Херсонщине двое парней зверски избили односельчан, один из которых скончался

10 июня 2021, 21:50
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В совершению преступления могут быть причастны двое 20-летних местных жителя.

Парни избили двух мужчин / pixabay

На Херсонщине,10 июня, обнаружил в одном из зданий поселка Новая Маячка с телесными повреждениями двух мужчин, один из которых находился без признаков жизни.

Как сообщили в полиции области, ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили обстоятельства трагедии.

В причастности к совершению преступления обоснованно подозреваются двое 20-летних местных жителя. Сейчас они задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как рассказал начальник местной полиции Вадим Ковальчук, на месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевшими являются двое местных жителей, которые ведут антисоциальный образ жизни.

"Человек, который умер, родился в 1974 году, его живой товарищ 1962 г.р. По предварительному заключению судебно-медицинского исследования установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате травм внутренних органов. Другого мужчину также с телесными повреждениями госпитализировали в больницу г. Олешки", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели подворный обход и другие первоочередные следственно-розыскные мероприятия и установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое 20-летних местных жителя.

"По имеющейся информации они накануне вечером зашли в дом, где собираются граждане, ведущие антисоциальный образ жизни. Там молодые увидели двух нетрезвых мужчин. Затем возникла конфликтная ситуация и молодые люди избили своих оппонентов, после чего пошли по домам", - отмечают правоохранители.

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Сейчас 20-летние граждане задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. То есть умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, или повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал Главред, под Хмельницким отец издевался и избивал детей раскаленной кочергой до страшных ожогов. По факту избиения детей открыто уголовное производство.

На Закарпатье полицейские задержали мужчину, который устроил возле городом Иршава стрельбу по людям, среди которых были маленькие дети, и скрылся с места происшествия.

полиция
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