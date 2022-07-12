Обещают деньги: на Херсонщине оккупанты охотятся за "головами" украинских активистов

Оккупанты охотятся за "головами" украинский активистов / Людмила Денисова

В Херсонской области оккупанты просят местных жителей "продавать" сведения об украинских активистах, которые до сих пор остаются в области, сообщил глава Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook.

"Фейковое ВГА Херсонской области обратилось к жителям с призывом "продавать" информацию о патриотах Украины, которые остаются на территории области! Обещают существенное денежное вознаграждение за каждую "голову". Не судите Херсонцев по себе, продажная нечисть", - написал он.

Чиновник обнародовал список лиц, которым отныне приходится заботиться о своей безопасности:

действующие сотрудники СБУ, украинской разведки, территориальной обороны, ВСУ, члены националистических партий, общественных организаций и "вооруженных формирований националистов";

люди, которые, ведут антироссийские сайты, каналы и группы в Интернете, передают на такие ресурсы данные о российских военных, сотрудниках действующих органов власти, журналистах, волонтерах и активистах, которые собирают о них аудиовизуальную информацию;

люди, которые расклеивают пропагандистские листовки, наносят пропагандистские надписи или ущерб официальной наружной агитации и рекламе.

Оккупационная власти призывает жителей Херсонщины информировать о квартирах, домах, других помещениях, которые активисты могут использовать как базы или проживать в них.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил оккупантов, что от мощных ударов воинов ВСУ им спрятаться не удастся, и в Херсоне будет гореть еще больше складов с боеприпасами и вражеских командных пунктов.

Напомним, на Херсонщине в Новой Каховке военнослужащие Украины уничтожили склад боеприпасов россиян. Известно, что на момент удара поблизости находился крупный автопарк техники – в том числе, не менее 50 бензовозов.

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