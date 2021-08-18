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На Львовщине мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой и выжил

18 августа 2021, 11:25
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Болгарка была без защитного щитка. В какой-то момент 32-летний мужчина споткнулся и упал на работающий инструмент.

Скорая помощь
Пострадавшего оперативно доставили в больницу / УНИАН

В Червоноградском районе Львовской области произошел несчастный случай - 32-летний мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой, но ему удалось выжить.

Болгарка была без защитного щитка. В какой-то момент мужчина споткнулся и упал на работающий инструмент, передает издание ZAXID.NET.

"Болгарку успели вовремя выключить, однако она перерезала потерпевшему переднюю и боковую поверхность шеи — до позвонков", — рассказал врач Игнат Герич.

Кроме того, при падении инструмент повредил и щитовидную железу мужчины, что спровоцировало массивное кровотечение. При этом болгарка остановилась буквально в нескольких миллиметрах от сонной артерии — это и спасло мужчину.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу. У него диагностировали массивную рану мягких тканей с повреждением мышц, подкожной клетчатки, костей и хрящей шейного отдела позвоночника.

Мужчину прооперировали, сейчас он уже дома.

Как сообщал Главред, в Кременчуге Полтавской области несколько дней разыскивали 48-летнюю женщину. Позже ее тело обнаружили в колодце под грудой мусора. Убил женщину собственный сын. Он ударил женщину топором по голове. От полученных травм она погибла.

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