На Львовщине мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой и выжил

Пострадавшего оперативно доставили в больницу / УНИАН

В Червоноградском районе Львовской области произошел несчастный случай - 32-летний мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой, но ему удалось выжить.

Болгарка была без защитного щитка. В какой-то момент мужчина споткнулся и упал на работающий инструмент, передает издание ZAXID.NET.

"Болгарку успели вовремя выключить, однако она перерезала потерпевшему переднюю и боковую поверхность шеи — до позвонков", — рассказал врач Игнат Герич.

Кроме того, при падении инструмент повредил и щитовидную железу мужчины, что спровоцировало массивное кровотечение. При этом болгарка остановилась буквально в нескольких миллиметрах от сонной артерии — это и спасло мужчину.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу. У него диагностировали массивную рану мягких тканей с повреждением мышц, подкожной клетчатки, костей и хрящей шейного отдела позвоночника.

Мужчину прооперировали, сейчас он уже дома.

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