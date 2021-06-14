В Мариуполе неадекват устроил разборки и убил пинцетом мужчину

Убийство в Мариуполе / Нацполиция

В Донецкой области в городе Мариуполь 12 июня на территории Центрального рынка произошло убийство.

Как сообщает полиция Донецкой области, между мужчинами возник конфликт, после которого один нанес другому смертельный удар пинцетом в шею и убежал. Раненый 36-летний мужчина скончался на месте, не дождавшись скорой помощи.

Свидетели запомнили злоумышленника и описали его сотрудникам полиции. В течении двух часов убийца был пойман.

Как сообщили правоохранители, им оказался 53-летний ранее судимый местный житель. По месту его жительства также было обнаружено орудие преступления.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — отметили в пресс-службе полиции.

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