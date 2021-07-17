На Львовщине несовершеннолетний устроил ДТП: погибли двое людей

ДТП спровоцировал несовершеннолетний / acebook.com

На Львовщине случилось ужасная авария. Несовершеннолетний выехал на встречную полосу движения и таким образом спровоцировал ДТП. В результате, погибли два человека, один - госпитализирован.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской Облгосадминистрации, ЧП произошло на автодороге Н-02 "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы. За рулем жигулей был парень 2003 года рождения. Он с целью обгона выехал на встречку и стокнулся с грузовиком "МАН".

"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля "ВАЗ-2105" - 2004 года рождения (несовершеннолетний ребенок) и 2000 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель "ВАЗ - 2105" госпитализирован в ГДКБ Львова", - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими спецслужбами.

Напомним, под Львовом в селе Рясна-Руская 1 июля, около полуночи, произошло ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик.

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Как выяснилось, нетрезвый отец пустил за руль своего сына, а тот не справился с управлением. Известно, что покойного звали Денис.

По словам свидетелей, автомобиль в ночь трагедии ехал со скоростью более 100 километров.

По данным следствия, 35-летний отец и его 23-летний друг выпивали. За руль они посадили ребенка, который вез их домой. В то же время мужчины после аварии даже не вызвали полицию и медиков. Это сделал случайный свидетель аварии.