На Львовщине подросток "шуганул" школьниц взрывчаткой в рюкзаке/ varta1.com.ua/

На Львовщине произошел взрыв, в результате которого пострадали две пятнадцатилетние школьницы. Как сообщает портал Варта, другой подросток бросил в рюкзак одной из них взрывчатое вещество.

Инцидент произошел в городе Стебник вечером 26 марта на улице имени Гетьмана Сагайдачного. По предварительной информации, взорвалось оборудование для страйкбола.

Как пишут местные журналистки, местный подросток, который ранее чуть не стал жертвой игры Синий кит и собирался прыгнуть с крыши девятиэтажки, решил подшутить и швырнул в рюкзак пятнадцатилетней девушки взрывчатку.

"По предварительным данным, мальчик хотел пошутить и бросил взрывное вещество в рюкзак к девушке. Пострадали двое 15-летних девочек", – сообщил стебниковский чиновник Тарас Городиский.

В результате взрыва девушки получили травмы, ожоги лица, у одной пострадавшей перелом пальца.

Мотивы преступления выясняются, сам подросток скрылся. В данный момент его ищет полиция.

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