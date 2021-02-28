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Желающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропуска

28 февраля 2021, 18:17

Большинство желающих попасть в Польшу на границе стояли вплотную друг к другу без индивидуальных средств защиты.

Сотни украинцев собрались на пункте пропуска Шегини / Facebook/Шегини – Медика пеший переход

Во Львовской области в пункте пропуска Шегини на границе с Польшей образовались огромные толпы из желающих попасть в ЕС.

Очередь из украинцев на границе с Польшей, фактически превратилась в одну большую толпу, которая штурмовала пешеходный переход. Фото появились в группах в Facebook Кордон PL – UA и Шегини – Медика пеший переход.

Обратим внимание, что большинство желающих попасть в Польшу не соблюдали элементарные правила эпидемиологической безопасности, стоя вплотную друг к другу без индивидуальных средств защиты.

В Сети рассказали о том, что по непонятным причинам очереди на пункте пропуска Шегини стали возникать несколько последних дней. Отмечается, что людей держали в нейтральной зоне по несколько часов.

/ Facebook/Шегини – Медика пеший переход

Шегини - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. Расположен в Львовской области, Николаевский район, недалеко от одноименного села на автодороге М11.

/ Facebook/Шегини – Медика пеший переход

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские заробитчане могут помочь эстонским фермерам в сборе ягод, а также в уходе за домашним скотом. Для этого разрабатывается специальный регламент ввоза иностранной рабочей силы в Эстонию в условиях пандемии.

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