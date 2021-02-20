В ЕС решили позвать украинских заробитчан на сбор клубники и уход за скотом

Украинских заробитчан ждут в Эстонии / Reuters

Украинские заробитчане могут помочь эстонским фермерам в сборе ягод, а также в уходе за домашним скотом. Для этого разрабатывается специальный регламент ввоза иностранной рабочей силы в Эстонию в условиях пандемии.

Эстонское сельское хозяйство испытывает потребность в рабочей силе. Прежде всего это касается сезонных работ, сообщили на эстонском канале ERR.

"Когда объем работы увеличивается, то возникает необходимость в работниках для сбора урожая. Больше всего людей требуется в садоводстве. Для сбора ягод необходимо около тысячи человек. Также иностранные рабочие нужны и в животноводстве, а именно для выращивания коров и свиней", - рассказал председатель правления Эстонской аграрно-торговой палаты Роомет Сырмус.

По словам министра по делам сельской жизни Урмаса Круузе, на сезонные работы требуется около двух тысяч человек.

В связи с пандемией коронавируса привезти работников из-за границы непросто. В основном в сезонных работах заинтересованы трудовые мигранты из Украины и Молдовы.

"Прежде всего необходимо знать, что въезжающие в страну люди здоровы. Это означает, что у них уже должен быть сделан тест и его результат должен быть отрицательным, или можно пройти тестирование по приезду. Помимо этого, должен быть пройден карантин. Работодатели в пятницу заявили, что готовы следовать всем установленным правилам. Однако важно знать, как это сделать", - сказал Круузе.

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Напомним, ранее власти Хорватии решили существенно ужесточить правила въезда иностранцев в страну на фоне распространения новых штаммов коронавируса. Новые ограничения касаются и граждан Украины.