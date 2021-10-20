На Львовщине жестоко избили и бросили умирать ветерана АТО

Национальная полиция / УНИАН

Во Львовской области в одном из населенных пунктов Золочевского района 25-летний мужчина вступил в конфликт с 50-летним участником антитеррористической операции на Донбассе, который завершился физическими побоями.

Как сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, военный скончался от полученных травм уже в больнице.

Злоумышленника задержала полиция, ему было предъявлено подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 121 УК Украины).

"Предварительно известно, что подозреваемый снимал в аренду одну из комнат АТОшника. В один из октябрьских вечеров мужчины решили вместе выпить и пообщаться о жизни", - говорится в сообщении.

Между ними встал неразрешимый вопрос, который не удалось уладить беседой и потому арендатор накинулся на мужчину с кулаками.

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Экспертиза заключила, что пострадавший скончался от ударов по голове и грудной клетке. Подозреваемый сейчас содержится в следственном изоляторе и ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 марта, в круглосуточном магазине АТБ в городе Берегово Закарпатской области пять человек ромской национальности спровоцировали конфликт с двумя мужчинами. Возникла драка, в результате которой пострадал 28-летний ветеран АТО.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.