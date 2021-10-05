На Волыни пьяные ромы избили ветерана АТО: извинялись, стоя на коленях

На Волыни пьяные ромы избили ветерана АТО / скриншот из видео

На остановке общественного транспорта в поселке Торчин (Волынская область) несколько пьяных мужчин ромской национальности жестоко избили ветерана АТО. Видеозапись инцидента была опубликована в Facebook.

"Мужчина ждал на остановке маршрутку и разговаривал по телефону. Эти "смельчаки", будучи в сильном алкогольном опьянении, начали к нему приставать. Мужчина попросил их просто отойти, а в ответ получил тяжелые телесные повреждения. На остановке и возле супермаркета Сим23 было много людей, которые являются свидетелями этого ужаса и которые, конечно, встали на защиту бедного человека, но "местных бойцов" мгновенно стало много", — рассказала очевидец инцидента Иванка Улитовская.

По ее словам, когда на место прибыли полицейские и скорая помощь, нападавшие сразу же ретировались.

"Возмущение просто не имеет границ. Представьте себе, что на месте этого военнослужащего, который не один год был в зоне АТО и защищал наши семьи, может быть ваш папа, или сын, или дочь. С мужчиной за этот короткий и ужасный период не успели конечно познакомиться, но этот мужественный человек, выстоял", — добавила женщина.

В понедельник, 4 октября, полицейские в сотрудничестве с общественностью установили личности и нашли четырех мужчин в возрасте 20-25 лет, которые напали на ветерана АТО.

Реклама

Видео с извинениями мужчин опубликовал Telegram-канал "Информационная страница УНСО Волынь".

Читайте такжеНа Херсонщине полицейский на дороге устроил стрельбу в ветеранов АТО

Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 марта, в круглосуточном магазине АТБ в городе Берегово Закарпатской области пять человек ромской национальности спровоцировали конфликт с двумя мужчинами. Возникла драка, в результате которой пострадал 28-летний ветеран АТО.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.