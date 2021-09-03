На Львовщише грузовик на скорости влетел в магазин, есть жертвы

На Львовщине автомобиль въехал в магазин

Во Львовской области в городе Рудки грузовой автомобиль въехал в магазин, в результате чего погибли четыре человека, сообщает областное управление полиции в пятницу, 3 сентября.

ДТП произошло сегодня примерно в 16:20 по ул. Самборской.

"Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель тягача Рено не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин" -сказано в сообщении.

На месте аварии погибли водитель грузовика и две женщины. Также несовершеннолетнюю девочку-пешехода с травмами доставили в больницу, где она скончалась от полученных повреждений. Личности погибших устанавливаются.

Напомним, ранее, в ночь на 6 марта, украинский автобус, который выполнял рейс Познань-Херсон, оказался в эпицентре ДТП на польской автостраде А4.

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В автобусе ехали 57 человек (в том числе двое водителей). В результате ДТП погибли пятеро людей. 26 пассажиров были госпитализированы, четверо ‒ в тяжелом состоянии.

В спасательной операции участвовали около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.

Как сообщал позднее генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, в Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, которые пострадали в результате смертельного ДТП. Как рассказал дипломат, у украинцев отсутствовала медицинская страховка.