УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Шестилетнего сына не спасли": в Австрии в страшное ДТП попала семья украинцев

31 августа 2021, 15:37
Прослушать новость
Остановить

В результате аварии погиб первенец семейства, а его двухлетнего брата спасатели срочно эвакуировали в медицинское учреждение на санитарном вертолете.

Авария
В Австрии в страшное ДТП попала семья украинцев / Kronen Zeitung

В Австрии во вторник, 31 августа нынешнего года, произошла смертельная автоавария с участием семьи украинцев – супружеской пары и двух маленьких детей (шестилетнего и двухлетнего соответственно). Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Автомобильная авария случилась в федеральной земле Нижняя Австрия в 05:15 по венскому времени. В салоне автомобиля были родители в возрасте 42 и 34 лет, а также двое мальчиков. Машина семьи была с итальянскими номерами.

Они направлялись по трассе A2 по направлению к городу Медлинг. Из-за поломки машина остановилась на третьей полосе шоссе. Внезапно в авто украинцев врезалось другое транспортное средство – 40-летний местный житель не успел затормозить и въехал в поломанный автомобиль.

В результате аварии погиб первенец семейства, а его двухлетнего брата срочно эвакуировали в медицинское учреждение на санитарном вертолете. Родителей с травмами доставили в больницу в Бадене, а виновник ДТП-австриец получил легкие повреждения.

Авария

Читайте такжеВ Турции автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

Реклама

Напомним, ранее, в ночь на 6 марта, украинский автобус, который выполнял рейс Познань-Херсон, оказался в эпицентре ДТП на польской автостраде А4.

В автобусе ехали 57 человек (в том числе двое водителей). В результате ДТП погибли пятеро людей. 26 пассажиров были госпитализированы, четверо ‒ в тяжелом состоянии.

В спасательной операции участвовали около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.

Как сообщал позднее генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, в Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, которые пострадали в результате смертельного ДТП. Как рассказал дипломат, у украинцев отсутствовала медицинская страховка.

viber
ДТП Новости Австрии
Сейчас вы просматриваете новость «"Шестилетнего сына не спасли": в Австрии в страшное ДТП попала семья украинцев». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Модные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объемМодные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объем Первые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезетПервые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезет Место Осадчей в Светской жизни передали финалистке Танців з зіркамиМесто Осадчей в Светской жизни передали финалистке Танців з зірками Врач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежатьВрач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежать Тренер покупал даже вещи: Ирина Коляденко объяснила, почему подарила новую квартиру своему наставникуТренер покупал даже вещи: Ирина Коляденко объяснила, почему подарила новую квартиру своему наставнику

Последние новости

16:04

Резко посинела и перенесла клиническую смерть: под Ровно внезапно умерла годовалая девочка

16:00

Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или проблемы со здоровьем Видео

15:47

Сын Тины Кароль Вениамин в шароварах и вышиванке пришел в английскую школу

15:47

"Не привились - заявление на стол": мэр Ивано-Франковска шокировал заявлением о вакцинации Видео

15:42

Новый запрет с 1 сентября: в Киеве у родителей учеников в школах потребуют COVID-сертификаты Видео

Реклама
15:39

В Украине объявлено штормовое предупреждение: синоптики предупредили об опасности Видео

15:37

"Шестилетнего сына не спасли": в Австрии в страшное ДТП попала семья украинцев

15:36

В моду на осень-зиму 2021 2022 входят причудливые мохнатые сапоги и сабо с мехом Видео

15:05

Коронавирусное цунами в Украине: врач спрогнозировал ухудшение ситуации с COVID-19 Видео

15:03

В Ровно 15-летние братья-близнецы пытались зарезать женщину на улице: она отводила ребенка в детсад

15:02

Ковидоармагеддон: в Ивано-Франковске реанимации забиты больными COVID-19, а дороги - скорыми

14:55

Визит в США: у Путина призвали Байдена повлиять на Зеленского и назвали причину Видео

14:50

Как жирная пища влияет на организм: названы опасные эффекты Видео

14:35

В Запорожье металлурги сделали подарки школьникам ко Дню знаний

14:32

Украинцев готовят к новому ценовому удару: какие продукты подорожают Видео

14:25

"Готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы": Еврокомиссия проконсультирует Киев по СП-2 Видео

14:18

Вышел трейлер фильма Де гроші с Дзидзьо и Юрием Горбуновым Видео

14:00

Шок и провал: что сулит Льву гороскоп на сентябрь-2021

13:59

Ученые выяснили главную причину смерти от кронавируса Видео

13:58

Теплые открытки с последним днем лета 2021: как красиво проститься с летом

Реклама
13:39

В Украине проведут конкурс рабочих профессий WorldSkills: старт в октябре

13:38

В Киеве поймали педофила, насиловавшего пасынка и снимавшего детское порно

13:35

Где ливанет с неба, а где иссушит: прогноз погоды в Украине на 1 сентября

13:15

Бабушку замученного мальчика из Черкасс арестовали в зале суда Видео

13:13

Что делают врачи, чтобы бороться с воспалением: 10 способов Видео

13:05

Лавров громогласно заявил, что вопрос оккупированного Россией Крыма якобы "закрыт"

12:59

"Слава уехал в Польшу на заработки": в Днепре вандалы осквернили патриотический мурал

12:51

Пугающие цифры: с начала года в Украине пропало 9000 детей Видео

12:48

Умер новорожденный племянник Шэрон Стоун

12:24

Цены на электроэнергию взлетели на 50%: украинцев готовят к новому подорожанию Видео

12:04

Как понять, что организму не хватает витаминов: пять признаков на ногтях Видео

12:03

Юля Зайка откровенно рассказала о личной жизни после Холостяка 2021 Видео

12:00

Модные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объем Фото

11:54

Михаил Поплавский: "В каждом - я вижу большое будущее Украины" актуально

11:50

"Пятками в телевизор": в Сети показали, какую "конуру"-квартиру в Киеве продают за 33 тысячи

11:48

В Северной Осетии лавина накрыла трех украинских альпинистов

11:37

Disney официально продлил Круиз по джунглям на второй фильм

11:17

"Такой Крым не люблю": россиянка рассказала, как ее "облапошили" на отдыхе Видео

11:14

Вонь, антисанитария, мусор: одесситка превратила квартиру в свалку и жила там с 9-летним сыном и псом Фото

11:09

"Не просьбы, а предложения": Арестович рассказал, о чем Зеленский планирует говорить с Байденом Видео

Реклама
11:01

Надя Дорофеева обольстительно засветила аппетитные ягодицы

11:00

Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года

10:40

"С русскими сидеть не будем": в РФ истерят после отказа Цветова от совместного фото на Паралимпиаде Видео

10:31

Накроет засуха, ударят ранние заморозки: украинцам рассказали, какой будет погода осенью Видео

10:25

"Врачи рыдали, увидев его": депутат рассказал, как ребенок в Черкассах пять дней лежал без помощи

10:21

The Hardkiss презентовали клип на песню 7 вітрів из нового альбома Видео

10:10

"Дьявол — в деталях": Зеленский прибыл в США и раскрыл, чего ждет от визита Видео

10:04

США должны оказать Украине военную помощь на уровне Афганистана: в ОП назвали причину Видео

10:00

Компанией года по версии Всеукраинского отраслево-аналитического центра признана сеть ломбардов "Благо" новости компании

09:07

Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: сюрпризы, новый бизнес или недопонимание партнера Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять