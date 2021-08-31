"Шестилетнего сына не спасли": в Австрии в страшное ДТП попала семья украинцев

В Австрии в страшное ДТП попала семья украинцев / Kronen Zeitung

В Австрии во вторник, 31 августа нынешнего года, произошла смертельная автоавария с участием семьи украинцев – супружеской пары и двух маленьких детей (шестилетнего и двухлетнего соответственно). Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Автомобильная авария случилась в федеральной земле Нижняя Австрия в 05:15 по венскому времени. В салоне автомобиля были родители в возрасте 42 и 34 лет, а также двое мальчиков. Машина семьи была с итальянскими номерами.

Они направлялись по трассе A2 по направлению к городу Медлинг. Из-за поломки машина остановилась на третьей полосе шоссе. Внезапно в авто украинцев врезалось другое транспортное средство – 40-летний местный житель не успел затормозить и въехал в поломанный автомобиль.

В результате аварии погиб первенец семейства, а его двухлетнего брата срочно эвакуировали в медицинское учреждение на санитарном вертолете. Родителей с травмами доставили в больницу в Бадене, а виновник ДТП-австриец получил легкие повреждения.

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Напомним, ранее, в ночь на 6 марта, украинский автобус, который выполнял рейс Познань-Херсон, оказался в эпицентре ДТП на польской автостраде А4.

В автобусе ехали 57 человек (в том числе двое водителей). В результате ДТП погибли пятеро людей. 26 пассажиров были госпитализированы, четверо ‒ в тяжелом состоянии.

В спасательной операции участвовали около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.

Как сообщал позднее генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, в Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, которые пострадали в результате смертельного ДТП. Как рассказал дипломат, у украинцев отсутствовала медицинская страховка.