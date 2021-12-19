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На Новый год мандарины в цене станут "золотыми"

19 декабря 2021, 17:39
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Фрукт подорожает на 30%.

Мандарины
Мандарины подорожают под Новый год / Pixabay

В Украине к новогодним праздникам главный продукт-символ мандарины подорожают на 30%. То есть, до 50 грн/кг.

Соответствующий прогноз озвучила аналитик Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин.

"Безусловным символом новогодних праздников являются мандарины. Опыт прошлых лет показывает, что цена на данный продукт может возрасти до 30% по сравнению с ценой в начале декабря из-за повышенного спроса со стороны потребителей. Поэтому можно ожидать, что ближе к праздникам мы можем иметь среднюю цену на мандарины в районе 50 грн/кг", - отметила эксперт.

Между тем, аналитик утверждает, что цены на другие цитрусовые будут снижаться.

"Обычно цена на апельсины снижается на 8%, и на новогодние праздники можем иметь среднюю цену на уровне 35 грн/кг, а на лимоны - на 7% до 37 грн/кг", — сказала Литвин.

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По ее словам, снижение цены на эти виды цитрусовых обусловлено тем, что повышенным спросом потребителей на мандарины.

А в Минэкономики взлет цены на мандарины объясняют пандемией коронавируса и мировыми ценами.

Напомним, на новогодний стол 2022 среднестатистической украинской семье придется потратить около двух тысяч гривен. Его стоимость увеличилась на 8,1% по сравнению с прошлым годом и составит 1844,74 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2673,59 грн.

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