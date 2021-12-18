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В Украине под Новый год 2022 подорожают мандарины: сколько заплатим

18 декабря 2021, 09:26
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Цены на мандарины вырастут, при этом апельсины и лимоны подешевеют. А еще в супермаркетах появилось более дешевое предложение - мандарины без шкурки.

мандарины
Мандарины в Украине взлетят в цене / Фото ua.depositphotos.com

Новый год 2022 уже не за горами, и перед праздниками традиционно дорожают мандарины. При этом другие цитрусовые - апельсины и лимоны - упадут в цене.

Средняя цена мандаринов в Украине в декабре 2021 года достигает 35 грн. При этом аналитики говорят, что цены на мандарины резко возрастут на 30%. Как рассказали в эфире программы Сніданок з 1+1, за килограмм придется заплатить до пятидесяти гривен.

В то же время, цены на другие цитрусовые будут снижаться. В среднем за кило апельсинов придется отдать до 35 гривен , а за лимоны – до 37 гривен.

К слову, в столичных магазинах появились очищенные мандарины, пишет Сегодня. В одном из киевских супермаркетов стоимость мандаринов "Турция" составляет 33,90 грн за килограмм, а "Клементин" — 45,90 грн за килограмм. Стоимость же очищенного фрукта 30,90 грн.Разница между ценой целого и очищенного — три гривни.

Читайте такжеПлесень и истекший срок годности: эксперт рассказала, как украинцам продают просрочку по скидкамКак сообщал Главред, на новогодний стол 2022 среднестатистической украинской семье придется потратить около двух тысяч гривен. Его стоимость увеличилась на 8,1% по сравнению с прошлым годом и составит 1844,74 грн.

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Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2673,59 грн.

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