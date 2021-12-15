Во сколько обойдется украинцам новогодний стол 2022 - бюджетный и с деликатесами

Стоимость новогоднего стола взлетела. Подорожали практически все продукты, которые понадобятся хозяйкам для приготовления традиционных блюд.
На новогодний стол 2022 среднестатистической украинской семье придется потратить около двух тысяч гривен. Его стоимость увеличилась на 8,1% по сравнению с прошлым годом и составит 1844,74 грн.
Как сообщил директор Национального научного центра Институт аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко, для оценки стоимости новогоднего стола-2022 было взято традиционное новогоднее меню: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д.
Во сколько обойдется украинцам новогодний стол 2022
На салат Оливье (3 кг продуктов традиционной рецептуры) придется потратить 198,54 грн. Это на 24,6% больше, чем при праздновании Нового 2021 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса – 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43 % в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн (на 8 %), 6 яиц – 19,80 грн ( на 37 %), 200 г соленых огурцов – 17,22 грн (на 4 %) и 180 г майонеза – 13,50 грн (на 8 % в зависимости от марки).
На уровне прошлого года будет стоить салат Селедка под шубой (1,5 кг продуктов) – 121,57 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг.
На 10-26% выросли расходы на мясные продукты. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.
Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 75 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 50 грн. Молочные продукты в текущем году подорожали на 14-30%.
Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 185,38 грн.
Фрукты обойдутся в 105,80 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.
Батон белого хлеба (1 кг) обойдется в 24,95 грн. Шоколадные конфеты – 170 грн. за 1 кг.
Бутылка шампанского Артемовское (0,75л) обойдется в 109 грн. В полтора раза больше – 180 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка Шабо 5-летней выдержки.
Безалкогольные напитки будут стоить в 81,00 грн. За 2 л сока Садочок придется заплатить 40,00 грн, за воду Моршинская (1,5 л) – 13,00 грн, за сладкую воду Живчик (2 л) – 28 грн.
Сколько будет стоить новогодний стол-2022 деликатесами
Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2324,74 грн.
Во сколько обойдется бюджетный новогодний стол-2022
Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2673,59 грн.
Как сообщал Главред, в Украине резко дорожает подсолнечное масло. Эксперты прогнозируют рост цены до 100 грн за литр. Они рассказали, что будет с ценой на этот продукт в будущем.
Также эксперты прогнозируют не то, что подорожание, а дефицит сахара в Украине.
Тем временем в Украине очень сильно подешевели яблоки, но резко взлетели цены на лук - побит рекордный максимум.
Также цена на сало побила все рекорды. Теперь оно стоит дороже отборной свинины. Держать скот не выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много и специализируются они на других породах свиней.
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