Во сколько обойдется украинцам новогодний стол 2022 - бюджетный и с деликатесами

Новогодний стол подорожал 8,1% по сравнению с прошлым годом / Фото pixaby

На новогодний стол 2022 среднестатистической украинской семье придется потратить около двух тысяч гривен. Его стоимость увеличилась на 8,1% по сравнению с прошлым годом и составит 1844,74 грн.

Как сообщил директор Национального научного центра Институт аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко, для оценки стоимости новогоднего стола-2022 было взято традиционное новогоднее меню: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д.

Во сколько обойдется украинцам новогодний стол 2022

На салат Оливье (3 кг продуктов традиционной рецептуры) придется потратить 198,54 грн. Это на 24,6% больше, чем при праздновании Нового 2021 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса – 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43 % в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн (на 8 %), 6 яиц – 19,80 грн ( на 37 %), 200 г соленых огурцов – 17,22 грн (на 4 %) и 180 г майонеза – 13,50 грн (на 8 % в зависимости от марки).

На уровне прошлого года будет стоить салат Селедка под шубой (1,5 кг продуктов) – 121,57 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг.

На 10-26% выросли расходы на мясные продукты. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.

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Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 75 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 50 грн. Молочные продукты в текущем году подорожали на 14-30%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 185,38 грн.

Фрукты обойдутся в 105,80 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) обойдется в 24,95 грн. Шоколадные конфеты – 170 грн. за 1 кг.

Бутылка шампанского Артемовское (0,75л) обойдется в 109 грн. В полтора раза больше – 180 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка Шабо 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки будут стоить в 81,00 грн. За 2 л сока Садочок придется заплатить 40,00 грн, за воду Моршинская (1,5 л) – 13,00 грн, за сладкую воду Живчик (2 л) – 28 грн.

Сколько будет стоить новогодний стол-2022 деликатесами

Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2324,74 грн.

Во сколько обойдется бюджетный новогодний стол-2022

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2673,59 грн.

Как сообщал Главред, в Украине резко дорожает подсолнечное масло. Эксперты прогнозируют рост цены до 100 грн за литр. Они рассказали, что будет с ценой на этот продукт в будущем.

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