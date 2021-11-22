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Почти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фрукт

22 ноября 2021, 10:19
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Сравнивались цены в Украине, Молдове, Грузии, Узбекистане и Таджикистане.

фрукты
Стоимость даже ниже, чем в Польше / УНИАН

В 2021 году на мировом рынке наблюдается избыток яблок, а цены на этот фрукт в Украине самые низкие по сравнению с другими странами.

Об этом свидетельствуют результаты аудита EastFruit, в котором сравнивались цены на яблоки в Украине, Молдове, Грузии, Узбекистане и Таджикистане.

По данным исследования, среди крупных городов указанных стран самыми дешевыми оказались яблоки в Киеве и Днепре. Так, в столице Украины килограмм яблока можно было купить в среднем по цене $0,36 долларов США за кг – на 19% дешевле, чем в Днепре, на треть дешевле, чем в Кишинёве и в два раза дешевле, чем в Тбилиси.

Читайте такжеНовые цены на газ: Нафтогаз меняет тариф, названа датаРазница с ценами на яблоко между Киевом и городами Центральной Азии и того больше – в Узбекистане цены в 2,5 раза выше, а в Таджикистане – в три раза выше.

Цены на ялоки / east-fruit.com

В Украине в этом году стоимость яблок даже ниже, чем в Польше, которая является основным экспортером этого фрукта – 0,73 долл./кг.

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По данным аудита, цены на яблоки в 2021 году по сравнению с 2020 годом заметно снизились в Восточной Европе, а вот в странах Центральной Азии наоборот - резко поднялись. По сравнению с прошлым годом яблоки в Киеве подешевели на 43%.

Ранее сообщалось о том, что за последний год цены на продукты в Украине стремительно повысились. Эксперты, опрошенные Главредом, констатируют, что всему виной несколько факторов: пандемия, из-за которой большая часть транспортных потоков нарушилась, неблагоприятные погодные условия и, как следствие, рост цен на мировых рынках.

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Автор: Сергей Кущ
viber
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