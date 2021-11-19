"Неполный литр - 30 гривен": в Украине цены на молоко бьют новые рекорды

В Украине цены на молоко бьют новые рекорды / УНИАН

Цена на молоко для украинцев в скором времени заметно увеличится ‒ из-за повышения уровня себестоимости такого продукта. Об этом сообщает ТСН.

По прогнозам экспертов, подорожания стоит ожидать уже к Новому году. Дело в том, что цена на энергоносители выросла втрое. Из-за этого в магазинах за неполный литр молока продавцы просят 30 гривен, за 350 граммов кисломолочного сыра ‒ 50 гривен.

"Больше всего в цене выросло сливочное масло, его стоимость увеличилась на 14%. Мягкий творог, молоко 2,6% жирности, сметана – все это выросло от 8% до 11%", – говорит эксперт продовольственного рынка Олег Пендзин.

Эксперты уверены ‒ цены будут расти категорически. Ведь в холодное время годы коровы гораздо хуже доятся. И это, в свою очередь, отражается на производстве молочных продуктов. Далее ‒ себестоимость изготовления масла, творога или сметаны растет.

"Когда начинается содержание животных в закрытом помещении, то они меньше доются. Ближе к зиме они вообще уменьшают объем производимой молокопродукции. Я прогнозирую рост до 5-7% до конца этого года", ‒ подытожил Пендзин.

Реклама

Читайте такжеДо конца года в Украине взлетят цены на молочку

Напомним, ранее сообщалось о том, что за последний год цены на продукты в Украине стремительно повысились.

Эксперты, опрошенные Главредом, констатируют, что всему виной несколько факторов: пандемия, из-за которой большая часть транспортных потоков нарушилась, неблагоприятные погодные условия и, как следствие, рост цен на мировых рынках.

Другие новости: