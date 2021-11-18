В Украине подскочат цены на "молочку": насколько сильно / УНИАН

В Украине продолжается безудержный рост цен на продовольствие. Эксперты прогнозируют, что будет продолжаться рост цен на молочные продукты, сообщает портал Agrotrend.

С начала 2021 года стоимость литра молока в Украине выросла почти на три гривны, а твердого сыра — более чем на 40 гривен. За килограмм сливочного масла на рынках сейчас просят 250 гривен, творога — 120 гривен.

Сейчас выросла цена на сырье для производства молочной продукции. Причина не только в сезонности (осенью и зимой молока мало), но и в сокращении в течение 2021 года поголовья коров, а также уменьшение пастбищ.

"В себестоимости производства сырого молока где-то около 50% принадлежит именно кормам. Далее — энергоносители и оплата труда", — говорят эксперты.

Реклама

Крупные производители молока обещают в ближайшее время сильно не поднимать цены на "молочку". Стремительный рост цен будут сдерживать и торговые сети, которые боятся потерять покупателя, убеждены эксперты.

Читайте также"Золотые" масло и сахар: как за год изменились цены на продукты питания в Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что за последний год цены на продукты в Украине стремительно повысились.

Эксперты, опрошенные Главредом, констатируют, что всему виной несколько факторов: пандемия, из-за которой большая часть транспортных потоков нарушилась, неблагоприятные погодные условия и, как следствие, рост цен на мировых рынках.

Другие новости: