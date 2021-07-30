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Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью

Анастасия Кучкина

журналист

30 июля 2021, 09:00

Уже к осени, независимо от урожая, стоимость некоторых продуктов снова может существенно возрасти.

цены на продукты
Цены на продукты к осени могут вырасти от 10 до 30% / УНИАН

За последний год цены на продукты в Украине стремительно повысились. Эксперты, опрошенные Главредом, констатируют, что всему виной несколько факторов: пандемия, из-за которой большая часть транспортных потоков нарушилась, неблагоприятные погодные условия и, как следствие, рост цен на мировых рынках. Однако текущий уровень цен – не предел, поэтому уже к осени, независимо от урожая, стоимость некоторых продуктов снова может существенно возрасти.

Почему дорожают продукты

Экономический эксперт Александр Хмелевский отмечает, что на росте цен сказались пандемия и погодные аномалии.

"Из-за локдаунов ограничили работу сельскохозяйственных предприятий и нарушили транспортные связи. Также во многих странах мира сего года наблюдается то аномальная жаркая погода, то ливни и наводнения. Это привело к потере части урожая. Поэтому осенью в мире вновь будет наблюдаться дефицит продуктов питания, соответственно, будут расти и цены. Поскольку Украина является экспортером сельхозпродукции, прежде всего зерновых и масличных культур, то наши производители ориентируются на мировые цены. Им выгоднее продать свою продукцию за рубеж, чем на внутреннем рынке. К сожалению, власть не принимает мер для ограничения экспорта, поэтому цены продолжают расти.

Эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко добавляет, что цены на продукты и сырье, которые мы активно экспортируем в том или ином виде, в обозримом будущем будут только увеличиваться – в зависимости от товарной группы, от 10 до 30% (а по отдельным позициям, возможно, и больше).

"Поскольку на внешнем рынке цена на продовольствие растет, то ожидать того, что на внутреннем она будет падать, по меньшей мере, неразумно. Поэтому, так как с 2008 года Украина является членом всемирной торговой организации, а в последнюю пятилетку у нас есть соглашение о ЗСТ с ЕС, Украине запрещают использовать тарифные барьеры на экспорт. Если бы этого не было, то можно было бы временно с помощью Кабмина и Верховной Рады поднять пошлины на вывоз растительного сырья, за счет чего организовать профицит на внутреннем рынке, что привело бы к снижению цен. Но этого не произойдет, потому цены будут только расти", - говорит Гаврилечко.

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Подсолнечное масло: сколько будет стоить

Согласно данным Госстата, больше всего за последний год подорожало подсолнечное масло – сразу на 80%. Как следствие, цена одной бутылки масла в магазинах взлетела до 50-70 гривен. Как пояснил Главреду исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин,основное подорожание подсолнечного масла, которое пришлось на ноябрь минувшего года, было связано с низким урожаем подсолнечника. "Эта тенденция сложилась во всем мире – кроме того, на мировой рынок вышел Китай, который начал активно скупать подсолнечное масло. Как следствие, на мировом рынке цена подскочила сразу на 55%", - рассказал Пендзин. Кроме того, эксперт обращает внимание, что мировые цены на подсолнечник, крупнейшим экспортером является Украина, не единственный фактор, который влияет на цену масла.

Читайте такжеЦены на подсолнечное масло взлетят: украинцев предупредили о новой рекордной стоимости"Проблема не в росте цены, а в том, что в июле цена растительного масла на мировом рынке упала на 9,5%, а у нас выросла на 3%. И эта проблема – плохая работа АМКУ. Ведь если на мировом рынке цена идет резко вверх, и также идет подорожание на внутреннем рынке, то это объяснимо, так как экспортер не будет продавать здесь дешевле, чем на внешнем. Но если на внешнем рынке цена упала, да так, что отечественное масло стоит дешевле за рубежом, то текущее подорожание – ни что иное, как согласованные действия производителей, эдакий "картельный сговор", - убежден эксперт.

Эксперты, опрошенные Главредом, утверждают, что цена на подсолнечное масло в ближайшие месяцы стабилизируется.

"Цены слишком высоки, люди сократили потребление масла. Кроме того, новый урожай подсолнечника и увеличение производства масла способствовать стабилизации цен. Потому существенного подорожания масла ожидать в ближайшие месяцы не стоит", - считает Александр Хмелевский.

Лук снова подорожает

Неоднозначная ситуация и с овощами из так называемого борщевого набора. Как объяснил Главреду руководитель направления "Овощи и фрукты" агентства АПК-Информ Александр Хорев, проливные дожди июня больше отразились на сезонных овощах – кабачках, перцы, баклажаны - , но не отразились на тех овощах, которые будут собирать на зимнее хранение.

"Если в августе не произойдет никаких катаклизмов, то урожай должен быть достаточным. Ситуация с ценами будет различной – если погода не внесет свои коррективы, то выбор картофеля будет больше, чем в прошлом сезоне, потому цены могут на 10-15% даже просесть в начале сезона. Ситуация с ценами по капусте может повториться с годом ранее – скачков выше 9 гривен мы не ожидаем. Больше всего от погодных условий мог пострадать лук, потому из-за обильных осадков может повториться ситуация 2019 года, когда из-за погоды на хранение заложили много влажного лука. Потому сейчас производители снова могут начать на нем зарабатывать. Как изменятся цены, пока говорить рано, но однозначно цены будут выше чем в прошлом году", - говорит Хорев.

Читайте такжеВ Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всегоВ то же время, по словам Юрия Гаврилечко, поскольку большинство урожая овощей собирается мелкими фермерскими хозяйствами, есть три фактора, которые могут спровоцировать подорожание овощей и фруктов на полках торговых сетей.

Так, фермеры могут несколько поднять цены из-за запуска рынка земли. "В данном случае, для тех, кто работает на земле, это чревато тем, что им через некоторое время придется выкладывать некие дополнительные деньги за то, чтобы земля, которая находится у них в аренде, либо стала их, либо они имели возможность и дальше ею пользоваться. И к этому надо подготовиться", - говорит Гаврилечко. И добавляет, что на росте также скажется внедрение Украиной санкций против Беларуси, вследствие чего произошло подорожание удобрений и топлива – все эти расходы в дальнейшем также могут быть заложены в стоимость продуктов.

Рост цен на молочные продукты и мясо – на низком старте

Подорожать в будущем сезоне может и молочка. Рост цены на эту группу товаров эксперты также связывают как с ростом цен на импорт, так и малым количеством отечественного сырья. "Отсутствие дешёвых вариантов импорта масла в мае-июле в том числе не позволило закупочным ценам молока снизиться в летний период. Переработчики сырья теперь не имеют запаса прочности, который традиционно накапливался летом, и в новом сезоне будут вынуждены сперва поднимать отпускные цены для полки, а потом уже смотреть на сырьевой рынок (который, конечно, будет дорожать)", - считает ведущий аналитик Инфагро Максим Фастеев.

Кроме того, по словам Гаврилечко, может повлиять на цену и косвенный фактор в виде принятия парламентом скандального законопроекта 5600, который повышает налогообложение.

"В случае принятия его в виде закона, существенно вырастет стоимость продуктов питания, так как его нормы коснутся как фермеров, так и агрохолдингов. От него финансово пострадают собственники земли, у которых 3-4 гектара, владельцы пастбищ, которые напрямую не приносят денег – всем им придется платить минимальные налоговые обязательства. А как только пострадают владельцы пастбищ, тут же пострадаем и мы с вами, ведь цена на молоко и мясо автоматически повысится. Вслед за этим подорожает и мясо птицы, потому что подорожало мясо крупного рогатого скота.

А в связи с тем, что этим же законом предлагается исключить из 4 группы упрощенной системы налогообложения производителей мяса птицы и яиц, то на них увеличится налоговая и административная нагрузка. Плюс, поскольку на землю сельхозназначения будут давить дополнительные налоги, у нас подорожают и корма (та же кукуруза как основа рациона птиц)", - говорит эксперт.

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