250 гривен на кг: цены на сало к Новому году резко взлетят

Подорожание сала наблюдается уже несколько лет, и в среднем ежегодно цена растет на 15-20% в год.
Цена на сало в Украине за несколько недель взлетели до рекордной отметки. За килограмм любимого продукта теперь просят от 185 гривен и это на 40 гривен больше, чем было в сентябре.
Как объясняют специалисты, основная причина подорожания сала – производителям стало невыгодно им заниматься. Разводить мясные породы свиней сейчас стало более выгодно и удобнее.
По словам производителей, затраты по сравнению с прошлым годом выросли на 20-25% и продолжают расти дальше. Это вынуждают некоторых операторов сворачивать деятельность.
"Предложение сала уменьшается, и это способствует повышению цен на этот продукт. Но это вовсе не означает, что сало скоро исчезнет с прилавков. Просто общая тенденция рынка свинины – развитие мясного хозяйства. Сало – нишевый продукт, который производят преимущественно те, кто содержат свиней на приусадебных участках, или небольшие фермеры, которые выкармливают специальные сальные породы свиней. Основная часть производства свинины в Украине сейчас представлена промышленными свинохозяйствами, которые выращивают мясные породы свиней", - объяснили в ассоциации "Свиноводы Украины", пишет КП. юа.
Как отмечают специалисты, еще одна причина подорожания – приближение новогодних праздников.
Продавцы уверены, что украинцы будут покупать сало по любой цене. А если начнется дефицит, то его будут перекрывать с помощью импорта. Однако дороже, чем за 300 гривен сало покупать не будут.
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Накануне новогодних праздников цена на сало может подняться до 200-250 гривен.
Напомним, в украинских магазинах и на рынках рекордно подорожало мясо. По данным Госстата, больше всего за год выросло в цене куриное филе. Так, стоимость килограмма выросла на четверть.
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