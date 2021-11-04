В Украине рекордно подорожало мясо: на что придется раскошелится

В Украине взлетели цены на мясо / УНИАН

В украинских магазинах и на рынках рекордно подорожало мясо. По данным Госстата, больше всего за год выросло в цене куриное филе. Так, стоимость килограмма выросла на четверть.

Согласно опубликованным данным, если в декабре прошлого года куриное филе в среднем стоило 91,71 грн за килограмм, то в сентябре 2021 года его цена составляет 115,1 грн за килограмм (подорожало с начала года на 25,5%).

Также почти на 20% поднялась стоимость килограмма говядины. Если в декабре прошлого года говядина в среднем стоила 144,82 грн за килограмм, то в сентябре 2021 года ее цена составляет 172,04 грн за килограмм (цена выросла с начала года на 18,8%).

Цена на свинину по сравнению с прошлым годом прибавила в стоимости почти 8%. В декабре прошлого года свинина в среднем стоила 115,86 грн за килограмм, а в сентябре – 124,45 грн за килограмм (подорожала на 7,4%).

По словам экспертов, главная причина удорожания мяса в Украине – уменьшение производства, а также удорожание энергоносителей. Они опасаются, что цены будут расти и дальше.

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Ранее Главред писал, ​что рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Так, средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%.

Среди продуктов питания больше всего подорожали сахар и масло подсолнечное, яйца, хлеб, а также мясо и мясопродукты. Также прогнозируется подорожание продукции, производимой кондитерской отраслью.

Ранее о ценах на мясо: