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В Украине взлетели цены на популярный вид мяса

27 октября 2021, 19:38
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За годы независимости Украины поголовье крупного рогатого скота сократилось на 88%, а с начала 2021 года - на 6,7%.

Мясо
В Украине подорожала говядина / ua.depositphotos.com

В нашей стране резко взлетели цены на говядину - по состоянию на сегодняшний день цена мяса достигает 255 гривен за килограмм.

Причина стремительного роста цен - уменьшение поголовья крупного рогатого скота, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса на своей странице в Facebook.

За годы независимости Украины поголовье крупного рогатого скота сократилось на 88%, а с начала 2021 года - на 6,7%.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 октября 2021 года в стране насчитывается 3,1 млн голов (в том числе 1,6 млн коров).

"Численность поголовья большого рогатого скота в Украине демонстрирует сокращение на протяжении многих лет, что ставит под вопрос функционирование отрасли в будущем", - говорится в сообщении.

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Сначала 2021 года средние цены на изделия из говядины продемонстрировали следующий рост (цены по состоянию на 25 октября):

  • гуляш из говядины подорожал на 40% до 230,28 грн/кг;
  • ребра - на 44% до 140,48 грн/кг;
  • вырезка из говядины - на 28% до 255 грн/кг.

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Среднестатистический украинец за год потребляет 53,8 кг мяса, 15% из которого - говядина. При этом с ростом цен на мясо этот процент в будущем может уменьшиться.

Ранее мы сообщали, что в Украине подорожал сыр - уже сейчас он стоит дороже, чем, например, в Беларуси. В октябре цены на сыр в Украине вырастут еще на 5%.

Сыроделы говорят, что увеличение цены на их продукцию необходимо для выживания производства.

viber
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