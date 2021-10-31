В Киеве на рынках стали продавать мясо "для Тищенко" по 20 гривен за килограмм

Мясо для Тищенко / Instagram/kiev_topnews

На рынках стали появляться специальные предложения для народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко, который недавно попал в конфуз с ценам на продукты.

Тогда он заявил, что покупает на Бессарабском рынке в Киеве говядину по 20 грн за килограмм, хотя в реальности мясо стоит дороже.

Судя по всему, продавцы решили пошутить над народным депутатом.

На обрезках, продающихся специально для Тищенко, мяса совсем немного.

В основном, это неликвидный товар, который вряд ли можно найти на прилавках.

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Такие мясные обрезки Тищенко предлагают купить за 20 гривен.

Тищенко о ценах на продукты

Ранее политик признался, что ему нравится есть сало на столичной Бессарабке. Цена на него, по словам ресторатора, зависит от куска.

"Все зависит от того куска, который остается. Первый кусок стоит примерно от 50 до 100 кг. Гречку я покупал за 12 гривен за кг, за 28 гривен я покупал. Лично я больше употребляю овощей, мяса. Говядину я покупал последний раз от 50 до 70 грн. Но, когда я прошелся по ценам — можно было купить и за 20 грн ", — рассказал Тищенко.

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А вот продавцы шокированы заявлениями нардепа и утверждавшего, что на самом дорогом базаре столицы – Бессарабке – кусок сала стоит от 50 до 200 гривен за килограмм.

Ранее Главред писал, ​что рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Так, средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%.

Среди продуктов питания больше всего подорожали сахар и масло подсолнечное, яйца, хлеб, а также мясо и мясопродукты. Также прогнозируется подорожание продукции, производимой кондитерской отраслью.