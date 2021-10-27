Гройсман высмеял слова Тищенко о "дешевом" мясе

Гройсман высмеял Тищенко / УНИАН

Лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман высмеял познания "слуги народа" Николая Тищенко о ценах на продукты, сообщает Украина 24.

Особенно его удивила невероятно "дешевое" мясо.

"Они реально живут в другой реальности, вообще улетели в космос. Говядина по 20 грн? Это только в его (Тищенко) представлении или на его столе. Может, он в столовой Рады что-то покупает за 20 гривен? Но 220 гривен – это уже большая разница", – сказал Гройсман.

Тищенко и нереальные цены на продукты

Журналисты в кулуарах Рады спросили Тищенко, знает ли он о реальных ценах на продукты.

Он смело ответил, что "конечно", ведь постоянно закупается на рынке.

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Нардеп заявил, что покупает килограмм говядины по 50 – 70 гривен за 1 килограмм.

Кусок сала, по словам Тищенко, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Гречку народный депутат покупает за 12 – 28 гривен.

Такие нереальные цифры крайне рассмешили украинцев.

Ранее Главред писал, ​что рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Так, средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%.

Среди продуктов питания больше всего подорожали сахар и масло подсолнечное, яйца, хлеб, а также мясо и мясопродукты. Также прогнозируется подорожание продукции, производимой кондитерской отраслью.