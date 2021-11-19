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В Украине резко взлетят цены на популярные алкогольные напитки: что и на сколько подорожает

19 ноября 2021, 10:38
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В министерстве ожидают, что рост цен снизит количество смертей, произошедших из-за употребления алкоголя.

Алкоголь
Как подорожают пиво и другие напитки / УНИАН

В Украине после принятие законопроекта №5600 (на данный момент принят в первом чтении) примерно на 2 грн может подорожать литр пива крепостью 8%, а цены на ликеро-водочную продукцию могут увеличиться примерно на 2,1 грн за литр из-за повышения акциза на 5%.

Такие данные опубликованы на сайте Верховной Рады. Кроме того, изменится и подход к расчету акциза. На данный момент независимо от крепости пиво, платить нужно 2,78 грн за литр. По новым же правилам сумма будет варьироваться:

  • для пива с крепостью 4% – 2,39 грн (на 39 копеек меньше);
  • для пива с крепостью 8% – 4,79 (на 2 грн и 1 копейку больше).

По данным экспертов, такая индексация налога позволит компенсировать общий рост цен в стране. Также стоит учитывать, что чем выше размер акцизов на алкогольную и табачную продукцию, тем ниже уровень потребления. Правда, при этом государство также должно контролировать теневой рынок и не допускать продажи контрафактной продукции в промышленных масштабах.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев уточнил, что только на акцизе на алкогольные напитки страна теряет около 8 млрд грн:

"По алкоголю – плюс 8 млрд только от акциза. Детенизация имеет каскадный эффект. Напрямую можно только акциз посчитать, но после детенизации растут и налоги на зарплаты, НДС, налог на прибыль", – сказал депутат в интервью OBOZREVATEL.

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Еще одна причина для повышения цен на алкоголь – попытка улучшить ситуацию со здравоохранением в стране. По данным Минэкономики со ссылкой на исследования ВОЗ, алкоголем вызвана примерно каждая пятая смерть в 30 европейских странах среди лиц в возрасте 15-19 лет и примерно каждая четвертая смерть в возрастной группе 20-24 лет.

Увеличение цены на алкогольные напитки признано одной из государственных политик, которая уменьшает общее потребление и связанный с этим вред. Рост цены на алкогольные напитки на 10% ассоциируется со снижением примерно на 32% числа случаев смертей, происходящих из-за употребления алкоголя.

Запрет продажи алкоголя и сигарет в супермаркетах

Ранее Главред уже писал, что в Украине может быть запрещена продажа алкоголя и сигарет в супермаркетах и продуктовых магазинах. Для торговли табачными и ликеро-водочными изделиями предлагается открыть специализированные торговые точки. При этом кроме алкоголя и сигарет в таких спецмагазинах больше ничего не будет продаваться.

За незаконную продажу сигарет или алкоголя предлагают штрафовать более чем на 21 тысячу грн.

viber
Верховная Рада пиво продажа алкоголя
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