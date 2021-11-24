Цены растут прямо на глазах: в Украине дефицит подсолнечного масло, стоит ли делать запасы

Подсолнечное масло бьет рекорды по цене / ua.depositphotos.com

В Украине стремительно дорожает потребительская корзина. Цены на все продукты растут прямо на глазах. Однако лидером в этом антирейтинге является подсолнечное масло. В этом году оно прибавило в цене на 80% и сейчас за него просят от 40 до 70 гривен за литр.

Несмотря на осторожные прогнозы эксперты, все же есть предлог уже начинать делать запасы.

Эксперт Всеукраинского аграрного совета Денис Макарчук в интервью ТСН заявил, что неизвестно какая ситуация сложится после нового года.

"До декабря мы еще будем иметь такую цену. А дальше, что будет в январе-феврале – говорить невозможно, не зная цену на энергоносители", - отметил Макарчук.

Масло дорожает из-за роста тарифов на энергоносители, особенно газа. Они составляют около 20% стоимости бутылки. Еще 5% - зарплаты работников на предприятиях и 5% логистика.

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70% - это сырье - семена подсолнечника, которые при рекордном урожае в этом году стали рекордными.

"Подсолнечник полтора года назад стоил 12 гривен за килограмм, сейчас – 19. За этот же период удобрения подорожали втрое", - добавил президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

Читайте такжеВ Украине резко рухнули цены на топливоМежду тем в Министерстве агрополитики уверены, что цены диктует не внутренний, а именно международный рынок.

Напомним, эксперты прогнозируют еще больший рост цен на продукты питания под Новый год.

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