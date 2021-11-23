В Украине резко рухнули цены на топливо

Эксперты называют это неожиданным поворотом, исходя из недавнего неутешительного прогноза о подорожании. Теперь вопрос - надолго ли.
В Украине ни с того ни с сего оборвались цены на топливо. Расчетные цены для бензина и "дизель"снижены почти на гривну.
Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики, обнародованы во вторник, 23 ноября.
Речь идет о новых расчетах средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.
Таким образом, по состоянию на понедельник, 22 ноября, расчетные цены для бензина снижены на 1,03 гривен - с 28,18 гривен до 27,15 гривен за литр. А для дизельного топлива снижены на 72 копейки - с 24,55 гривен до 23,83 гривен за литр.
Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоВ конечном итоге, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не сможет превышать 32,15 гривен за литр, а дизельного топлива - 30,83 гривен за литр.
Напомним, ранее эксперты заявили, что стоимость нефти в среднесрочной перспективе может вырасти до ста долларов за баррель с нынешних 80 долларов. И тогда бензин в Украине подорожает, как минимум, до 45 гривен за литр.
Читайте также:
- От 5 до 50 копеек за литр: в Украине сети АЗС подняли цены на топливо
- В Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимость
- Восстановление запасов и госрегулирование "на коленке": какими будут цены на АЗС
- Эксперты рассказали, как не заправить автомобиль топливным суррогатом на АЗС
- Почему топливо на АЗС снова стало дорожать
- Цены на АЗС взлетят до 50 грн за литр: украинцев ждет дефицит топлива