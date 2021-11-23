В Украине резко рухнули цены на топливо

Снова можно кататься на машине / УНИАН

В Украине ни с того ни с сего оборвались цены на топливо. Расчетные цены для бензина и "дизель"снижены почти на гривну.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики, обнародованы во вторник, 23 ноября.

Речь идет о новых расчетах средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 22 ноября, расчетные цены для бензина снижены на 1,03 гривен - с 28,18 гривен до 27,15 гривен за литр. А для дизельного топлива снижены на 72 копейки - с 24,55 гривен до 23,83 гривен за литр.

Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоВ конечном итоге, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не сможет превышать 32,15 гривен за литр, а дизельного топлива - 30,83 гривен за литр.

Напомним, ранее эксперты заявили, что стоимость нефти в среднесрочной перспективе может вырасти до ста долларов за баррель с нынешних 80 долларов. И тогда бензин в Украине подорожает, как минимум, до 45 гривен за литр.

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