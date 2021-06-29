От 5 до 50 копеек за литр: в Украине сети АЗС подняли цены на топливо

АЗС снова подняли цены на топливо / УНИАН

Сетевые операторы автозаправок, работающие в эконом и среднем сегментах, по состоянию на 29 июня повысили стоимость бензина и дизельного топлива на 5-50 копеек за литр.

Об этом говорится в результатах мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.ua.

В частности, в сети "Авантаж 7" бензины подорожали на 50 копеек за литр: А-92 подорожал до 27,95 грн, А-95 - до 28,95 грн. По такой же стоимости топливо данных марок реализует и сеть "Кворум".

В сети Chipo цена выосла на 30 копеек за литр. "БРСМ-Нафта" повысила стоимость бензина А-92 и А-95 на 23 копейки за литр и теперь он, соответственно, стоит 28,07 грн и 29,07 грн.

При этом дизельное топливо подорожало на восемь копеек за литр и в итоге составило 26,28 грн.

Реклама

Сеть "Motto" подняла цены на бензины и ДТ в среднем на 5-7 копеек за литр. Так, "А-92" в среднем стоит 27,63 грн, А-95 - 28,53 грн, а ДТ - 26,41 грн/л.

Читайте такжеВ Украине сети АЗС подняли цены на топливоЧто известно о госрегулировании цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо продолжительностью до окончания карантина. В документе говорится, об установленных уровнях торговой надбавки к средней цене дизельного топлива, которые не должны превышать семи грн за литр дизеля и пяти гривен за литр бензина.

Кроме этого, согласно постановлению все расчеты должен осуществлять "Нафтогаз Украины" и предоставлять их Министерству экономики не позже 3 числа каждого месяца. Минэкономики, в свою очередь, должно публиковать новые цены до 5 числа каждого месяца.

Вместе с этим, в конце июня текущего года Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензинов на 0,1% - до 25,84 грн за литр. Ранее цена составляла 25,82 грн за литр.

Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,6% - до 22,23 грн за литр.

При этом, с учетом предельной торговой наценки, в течение июня цена на бензин не должна превышать 30,84 грн за литр, а на дизельное топливо - 29,23 грн за литр.