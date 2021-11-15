Цены на подсолнечное масло в Украине станут заоблачными

Масло станет роскошью / ua.depositphotos.com

Украинцам грозит очередное повышение стоимости подсолнечного масла. Цена может резко вырасти и превысить 100 грн за литр.

Как рассказал член "Украинской Рады бизнеса" Станислав Таршин, рост цены обусловлен увеличением стоимости природного газа. "Голубое" топливо подорожало почти в 2,5 раза, спровоцировав тем самым рост себестоимости производства для предприятий масложировой отрасли. По прогнозам экспертов, она вырастет на 5-10%.

Кроме того, почти на 25% выросла стоимость гексанового растворителя и электроэнергии, которые занимают более 30% в себестоимости производства.

"Также растут транспортные расходы, материалы для фасовки, запасные части", - добавил Таршин.

Напомним, пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни человечество. А очередное усиление карантина негативно сказалось на рынке вторичного жилья и снизило спрос на него на 17-20%.

Также ранее в Украине выросли цены на молочку. В частности, за последние пять месяцев они поднялись на 16%.

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