В Украине "взлетели" цены на жилье

Жилье снова подорожало / УНИАН

Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни человечество. А очередное усиление карантина негативно сказалось на рынке вторичного жилья и снизило спрос на него на 17-20%.

В частности, с середины сентября и в октябре на 10-15% сократилось количество потенциальных покупателей. При этом образовалась интересная тенденция, менее всего это снижение наблюдается в спросе на квартиры до 50 квадратных метров в домах советской застройки - до 5-7%.

"Ноябрьское сокращение сделок в крупнейших облцентрах Украины вряд ли приведет к существенному снижению цен. У 70% квартир, выставленных на продажу, цены будут оставаться стабильными. В 20% квартир возможно увеличение их стоимости в пределах 3-5%, а ситуативное снижение цен - до 3% - прогнозируется лишь у 10% объектов, которые по своим характеристикам не вызывают значительной заинтересованности у покупателей", - рассказал в комментарии сайту UBR.ua глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Читайте такжеСтало известно, какие страны и когда первыми выйдут из пандемии: в чем их "изюминка"И если, после окончания карантинных ограничений спрос на "вторичку", по прогнозам эксперта, снова вырастет, то для рынка первичного жилья - нет.

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"В отличие от первичного рынка, где стабилизация спроса и предложения наступит в феврале 2022 года, на вторичном рынке жилья уже к концу текущего года следует ожидать почти полной реализации отсроченных на время новых ограничений сделок. Однако предпосылок для экономически обоснованного роста цен сейчас нет - стоимость 90% выставленных на продажу объектов будет оставаться на уровне сентябрьских показателей", - резюмировал глава АСНУ.

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