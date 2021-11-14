В Украине "взлетели" цены на жилье

Эксперты связывают это с пандемией коронавируса.
Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни человечество. А очередное усиление карантина негативно сказалось на рынке вторичного жилья и снизило спрос на него на 17-20%.
В частности, с середины сентября и в октябре на 10-15% сократилось количество потенциальных покупателей. При этом образовалась интересная тенденция, менее всего это снижение наблюдается в спросе на квартиры до 50 квадратных метров в домах советской застройки - до 5-7%.
"Ноябрьское сокращение сделок в крупнейших облцентрах Украины вряд ли приведет к существенному снижению цен. У 70% квартир, выставленных на продажу, цены будут оставаться стабильными. В 20% квартир возможно увеличение их стоимости в пределах 3-5%, а ситуативное снижение цен - до 3% - прогнозируется лишь у 10% объектов, которые по своим характеристикам не вызывают значительной заинтересованности у покупателей", - рассказал в комментарии сайту UBR.ua глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.
Читайте такжеСтало известно, какие страны и когда первыми выйдут из пандемии: в чем их "изюминка"И если, после окончания карантинных ограничений спрос на "вторичку", по прогнозам эксперта, снова вырастет, то для рынка первичного жилья - нет.
"В отличие от первичного рынка, где стабилизация спроса и предложения наступит в феврале 2022 года, на вторичном рынке жилья уже к концу текущего года следует ожидать почти полной реализации отсроченных на время новых ограничений сделок. Однако предпосылок для экономически обоснованного роста цен сейчас нет - стоимость 90% выставленных на продажу объектов будет оставаться на уровне сентябрьских показателей", - резюмировал глава АСНУ.
Ранее Главред писал, как обезопасить себя при аренде жилья и на какие детали нужно обратить внимание.
Также сообщалось, как можно сэкономить на отоплении в зимний период.
Читайте также:
- Украинцам взвинтят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка
- Более 180 гривен за кг: в Украине взлетели цены на самый популярный продукт украинцев
- Цены на мед в Украине взлетели до максимальной стоимости
- Цена на важный для украинцев продукт резко взлетят
- В Украине взлетели цены на молочку: в чем причина
- Цены взлетят до 50%: какие продукты питания подорожают до конца ноября
- Минимум 100 грн за литр: цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцев