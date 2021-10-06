Аренда квартир в Киеве: как снять жилье в столице и на что обращать внимание

Как снять квартиру в Киеве / ema.com.ua

Съем квартир в Киеве может стать целым квестом с массой приключений, как приятных, так и не очень. Как обезопасить себя при аренде жилья и на что нужно обратить внимание, разобрался Главред.

О том, как выглядит самая дорогая однокомнатная квартира в столице, читайте в нашем материале: Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Киеве: как выглядит жилье за $2 тыс. месяц.

Осенью традиционно повышается спрос на арендованное жилье. Как снять квартиру в Киеве, заключить безопасную сделку и не напороться на мошенников – эти вопросы особенно актуальны для приезжих, которые по незнанию могут довериться недобросовестным риэлторам. Чтобы сохранить деньги и нервы и заехать в арендованную квартиру в скором времени нужно придерживаться определенного плана действий.

Проверить документы на квартиру

Первым делом, необходимо проверить документы людей, которые являются хозяевами квартиры. Нужно сверить их личности по паспортам и убедится, что именно они владеют правом на квартиру (требуйте оригиналы документов, никаких копий).

С опаской относитесь к доверенностям. Они могут подкинуть довольно неприятные сюрпризы. Всегда требуйте прямое согласие владельца или владельцев квартиры. Договор аренды подписывайте только с собственником!

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Договор аренды: важные детали

Документ, который подтверждает заключение сделки, должен быть оформлен в двух экземплярах, каждый из которых должен быть скреплен подписями всех сторон.

Учтите в договоре все важные детали: договор с риэлтором, залоговая сумма и платеж за первый месяц. Оговорите сумму ежемесячного платежа или условия, на которых вы будете совершать оплату за аренду. При каждой оплате, просите арендодателя расписаться в получении денежных средств.

Договоренность о визитах хозяев

Перед подписанием договора обязательно обсудите условия посещения хозяевами арендованной вами квартиры. Обычно, это визиты раз в месяц, в день выплат. Однако некоторые хозяева могут настаивать на более частых встречах. Это должно насторожить. Если столкнулись с такой ситуацией, лучше хорошо обдумать или рассмотреть другие варианты.

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Опись имущества и состояния квартиры

В договоре аренды должно быть четко прописано то, что находится в квартире в момент ее сдачи и состояние каждого отдельного предмета. Посуду и технику нужно записать в том количестве и состоянии, в каком она находится на данный момент.

Как снять квартиру в Киеве: на что еще обратить внимание