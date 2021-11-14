ВОЗ назвала условие окончания пандемии COVID-19

Пандемия не исчезнет просто так / Фото Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, когда можно будет объявить об окончании пандемии коронавируса. Это будет возможно в случае, если система здравоохранения не будет перегружена.

Однако отмечается, что вирус не исчезнет, а пандемия попросту станет эндемией (постоянное существование на какой-либо территории определенного, чаще всего, инфекционного заболевания - ред.).

Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выход"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет переполнена госпитализациями и смертями от COVID-19, то есть она сможет предоставлять услуги, предоставляемые ранее, пандемия, возможно, станет эндемией. И это не драма. Это как грипп, от которого люди также вакцинируются", - рассказал в интервью "La Vanguardia" директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Кроме того, он отметил, что в Европе ситуация с коронавирусом на данный момент ухудшается. И главной причиной столь негативной тенденции является мало количество вакцинированных.

Также он акцентировал, что преодолеть пандемию поможет борьба с фейками о прививке.

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Напомним, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус резко раскритиковал широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

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