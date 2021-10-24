В ВОЗ сделали громкое заявление о преодолении пандемии COVID-19

В ВОЗ сделали заявление о пандемии / Daniel Foster / flickr.com/

У человечества есть все инструменты для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Инструментом для преодоления пандемии являются вакцины от коронавируса, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Le Journal de Montreal.

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты", - заявил Гебреисус на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

Глава ВОЗ пожаловался на то, что "мир неразумно использовал эти инструменты", поэтому пандемия еще далека от завершения. ВОЗ планировала вакцинировать 40% населения каждой страны к концу этого года и 70% к середине 2022 года, но из-за неравномерного распределения вакцин эта цель далека от выполнения.

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"Эта цель достижима, но только если заявления стран и компаний, которые контролируют поставки, будут соответствовать их действиям. Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.