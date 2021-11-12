ВОЗ резко раскритиковала бустерные дозы и вакцинацию детей

Гебрейесус подчеркнул, что каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус резко раскритиковал широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.
"Нет смысла вводить бустерные дозы (от коронавируса - ред.) здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут своей первой дозы", - сказал он во время брифинга.
Гебрейесус подчеркнул, что каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами. Он назвал эту ситуацию скандалом, которая должна быть прекращена.
По его словам, дополнительные дозы вакцины от коронавируса нужны людям с ослабленным иммунитетом.
Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодняшний день в мире две страны до сих пор не начали вакцинацию от коронавируса - Эритрея и Северная Корея.
Карантин в Украине
В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Меж тем в НАН уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По данным ученых, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.
По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.
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