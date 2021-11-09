В Pfizer признались, нужно ли будет колоть вакцину каждый год

Вакцинировать нужно будет каждый год - Pfizer / Фото Reuters

В компании Pfizer заявили о том, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно. При этом гендиректор американской компании Альберт Бурл отметил высокую эффективность бустерной дозы, заявил он во время выступления в Atlantic Council.

"Я думаю, что ревакцинация, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты, выше, чем первоначально достигнутый, который составлял 95% с двумя дозами", - отметил он.

Бурл добавил, что на сегодняшний день остается вопрос - как долго будет сохраняться этот уровень защиты от коронавируса. По его словам, наблюдения показывают, что через полгода после вакцинации иммунитет к коронавирусу снижается.

"Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки", - уточнил глава Pfizer.

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По его мнению, защита от коронавируса после бустерной дозы сохраняется около года. Однако, отметил он, в этом вопросе пока нет определенности и новые данные исследований могут изменить эти оценки.

"Нам нужно подождать и последить. Но вероятный сценарий - это ежегодная ревакцинация", - подчеркнул Бурл.

Напомним, бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

А 8 ноября на территорию Украины привезли новую партию американской вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Препарат прибыл в страну на выходных. Общее число вакцин – 1 400 000 доз. Вакцина приобретена за счет госбюджета.

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