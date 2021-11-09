Комаровский пояснил, какую вакцину от COVID-19 до конца проверили

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный педиатр, доктор Евгений Комаровский рассказал ‒ какая, по его данным, вакцина от коронавируса COVID-19 до конца исследована учеными. Cвое мнение он высказал в интервью Дмитрию Гордону.

Комаровский утверждает, что препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech (в просторечии "Файзер") исследован до конца.

"По Пфайзеру закончена третья фаза - полностью. Пфайзер исследован до конца, Модерна тоже практически до конца", - утверждает педиатр.

Медик также говорит, что просветительской работой на тему необходимости вакцинации от коронавируса должна заниматься власть, чтобы убедить "твердолобых людей", которые категорически противятся вакцинации.

Педиатр также добавил, что в Украине должны быть специальные люди, прямо назначенные властью, которые определяли бы "вакцинальную политику".

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Напомним, ранее Евгений Комаровский заявлял о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.