В Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca / Reuters

Министерство здравоохранения Украины утилизировало 500 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Как сообщили в Минздраве, это связано с истечением срока их годности.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября в стране оставалось около полумиллиона доз вакцин, срок годности которых подходил к концу уже 31 октября.

Все вакцины были изъяты из пунктов и центров вакцинации.

"Точное количество просроченных доз станет известно после перерасчета препаратов", - сообщает Минздрав Украины.

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По состоянию на 9 ноября в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca - их срок годности завершится уже через несколько недель.

В Минздраве отмечают, что эти препараты будут использоваться для вакцинации в качестве первой и второй дозы.

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Напомним, бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

А 8 ноября на территорию Украины привезли новую партию американской вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Препарат прибыл в страну на выходных. Общее число вакцин – 1 400 000 доз. Вакцина приобретена за счет госбюджета.

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