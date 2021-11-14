Минимум 100 грн за литр: цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцев

Цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцев / УНИАН

В результате удорожания энергоносителей вскоре в украинских магазинах можно будет встретить рафинированное подсолнечное масло по цене выше 100 грн за литр, заявил член "Украинской Рады бизнеса" и собственник компании "ГрадОлия" Станислав Таршин.

В комментарии UBR.ua он объяснил, что осенью природный газ резко подорожал для предприятий – практически в 2,5 раза. Таким образом, лишь из-за этого себестоимость производства для предприятий масложировой отрасли увеличиться на 5-10%.

Кроме того, ситуация осложняется давлением на себестоимость других составляющих производства – а именно подорожавшего гексанового растворителя и электроэнергии, цена которых выросла почти на 25%.

Вдобавок к этому гексановый растворитель и э/э занимают свыше 30% в себестоимости производства для масложировой отрасли.

"Также растут транспортные расходы, материалы для фасовки, запасные части", – отметил Таршин.

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Он также выразил мнение, что все указанное заставляет предприятия поднимать цены на конечную продукцию. По его словам, удорожание подсолнечного масла приведет к потере украинскими производителями доли мирового рынка и снижению объемов производства.

При этом стратегически от удорожания могут выиграть предприятия, которые снизят зависимость от природного газа за счет модернизации производства.

Ранее сообщалось, что в Украине подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает. Как говорят эксперты, хоть мировые цены на подсолнечное масло снизились, однако все равно остаются на высоком уровне. "Цены на пальмовое масло остаются высокими. Это в ближайшее время будет поддерживать цены на соевое и подсолнечное масло на высоком уровне", – объяснили специалисты

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