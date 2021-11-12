В Украине взлетели цены на молочку: в чем причина

Стоимость сырья выше, чем в Европе.
В Украине выросли цены на молочку. В частности, за последние пять месяцев они поднялись на 16%.
Как говорится в "Сніданку з 1+1", украинские цены на молочные продукты существенно превышают показатели стран ЕС.
К примеру, в Венгрии, Латвии, Словакии и Польше молоко стоит 32-33 евро за 100 кг. А в Украине от 35 до 41 евро.
Эксперты это связывают с отсутствием государственной поддержки развития молочной отрасли, а также низкой покупательной способности населения и дешевого импорта.
Напомним, на украинских рынках и в магазинах взлетели цены на сало. Сейчас оно стоит 185 гривен за килограмм. Таким образом оно выросло в цене за месяц на 40 грн.
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Автор: Ульяна Виноградова