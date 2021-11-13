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Сэкономить и не замерзуть: как в отопительный период сохранить свои деньги и здоровье

13 ноября 2021, 07:10
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Экономить на отоплении в зимний период можно многими способами.

отопление, батарея, коммуналка
Советы, которые пригодятся всем / vidomosti-ua.com

Отопительный сезон в Украине уже начался. Первые платежки могут разорить кошельки граждан - зимой на коммунальные услуги приходится отдавать значительную сумму.

Как можно сэкономить на отоплении в зимний период, рассказали в ТСН.

Утепляемся - выгоднее всего позаботиться об энергоэффективности своего жилья

Тепло "убегает" через неотапливаемые стены, плохие окна и крышу. Поэтому окна следует сменить на пластиковые хотя бы с тройными стеклопакетами. Двери также следует заменить на качественные, через щели которых не будет "гулять" ветер.

Читайте такжеУкраинцам раздадут субсидии на коммуналку деньгами: кто их получитТакже не нужно жалеть денег на утепление фасада квартиры или дома. Конечно, это удовольствие не из дешевых, но оно окупится уже через несколько отопительных сезонов, а вы не будете "греть" улицу. В случае хорошей термоизоляции, экономия на отоплении может достигать 50%.

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Сэкономить на отоплении до 20% помогут программируемые терморегуляторы

Они будут включать нагрев до комфортной температуры, а затем самостоятельно отключать его.

Если в доме никого нет днем, то на этот период можно отключить отопление, или свести его к минимальной комфортной температуре, это также поможет изрядно сэкономить деньги.

Индивидуальный счетчик на тепло

В старых многоквартирных домах его достаточно сложно установить. Если тепло в дом подается по стояку и отсутствует закольцованная поставка только для квартиры, то такой вариант невозможен. Впрочем, решить эту проблему можно более глобально – установить в многоэтажке индивидуальный тепловой пункт – это большой счетчик с электронными датчиками. Жители дома сами смогут запрограммировать температуру, которая будет в их помещениях.

Оптимальный котел для отопления

Из-за тарифов газовый котел уже не считается экономным, как это было раньше. Так что эксперты советуют заменить его конденсационными или установить параллельно с котлом тепловой насос.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, что будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодовА вот электрический котел будет выгоден только если использовать льготные тарифы и многофазные счетчики. Владельцы частного дома имеют еще на выбор твердотопливный котел, который поможет сэкономить. Но такой прибор требует регулярного обслуживания.

Также эксперты советуют в помещении не устанавливать температуру выше 20 градусов.

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Автор: Сергей Кущ
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коммуналка отопление
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