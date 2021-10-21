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Как оформить субсидию, если есть долги за коммуналку – разъяснение Минсоцполитики

21 октября 2021, 12:26
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Жилищная субсидия может быть назначена при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам в случае ее реструктуризации.

Субсидия, квитанция
Как оформить субсидию, если есть долги / УНИАН

Украинцы, имеющие просроченную свыше трех месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, не могут получать субсидию. Что же делать тем, кто не может платить платежи без помощи государства, – читайте далее.

В Министерстве социальной политики Украины отметили, что даже граждане с задолженностью смогут претендовать на субсидию. Для этого украинцам нужно заключить договор реструктуризации и обратиться в орган соцзащиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии.

В то же время, отмечают в ведомстве, жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности. Чтобы узнать детали, в Минсоцполитики советуют потребителям обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.

В министерстве также отметили, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.

"Рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по оплате услуг и которые не могут без помощи государства оплачивать платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии", – отмечают в министерстве.

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Добавим, что проверить назначения жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий можно на сайте Информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики.

А меж тем, по состоянию на октябрь 2021 года, долги за коммунальные услуги составили 64,4 миллиарда гривен. Больше всего украинцы задолжали за поставки и распределение природного газа – 23,7 миллиарда гривен, а также за поставку тепла и горячей воды – 20,3 миллиарда гривен.

viber
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