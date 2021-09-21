Брать кредит на уплату коммуналки: в Киеве жителям дома насчитали от 15 до 40 тысяч за отопление

В Киеве жителям дома насчитали от 15 до 40 тысяч за отопление / УНИАН

Жителям Киева начали приходить квитанции с большими счетами за отопление. Как сообщает портал ТСН, жительнице столицы, которой в платежке за август насчитали за отопление около 40 тысяч гривен, даже пришлось брать кредит, чтобы заплатить.

Как говорят соседи женщины, практически им всем насчитали баснословные суммы за отопление

"Мне пришел космический перерасчет 17,5 тысячи гривен", — говорят они. У жильца Алексея однокомнатная квартира, а у его соседа Василия ‒ двухкомнатная.

"Мне пришел перерасчет ‒ 25 тысяч гривен", ‒ говорит Алексей.

У Ирины однокомнатная и у нее рекордная сумма — 39,2 тысячи гривен.

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Как говорят жильцы, он давно ведут по поводу громадных счетов за отопление переписку с профильным предприятием ‒ "Центром коммунального сервиса".

"Это за отопительный период 2019-2020, что я понял после общения с работником ЦКС. Они перечислили и аргументируют, что Антимонопольный заставил пересчитать по новой методичке", — говорят жильцы.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.