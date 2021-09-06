Резкое подорожание на 40%: в Киеве подскочат тарифы на отопление и горячую воду

Киевлян предупредили о росте тарифов на отопление и горячую воду / УНИАН

В предстоящем отопительном сезоне в Киеве тарифы на отопление и горячую воду существенно возрастут.

Как говорится в сообщении пресс-службы Киевтеплоэнерго, повышение тарифов может достигнуть 40%.

Отмечается, что главной причиной роста тарифов является скачок цен на природный газ.

Для недопущения роста тарифов компания обратилась в суд с целью заключения прямых договоров купли-продажи газа с акционерным обществом Укргазвыдобування, без коммерческих посредников.

В Киевтеплоэнерго добавили, что ТКЭ вынуждены покупать газ по более высоким ценам, чем заложено в тарифах после отмены в мае текущего года действия ПСО (возложение специальных обязательств).

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Как пишет Сегодня, киевляне уже получают счета за отопление в летний период задним числом, поэтому им пришли платежки с долгами за два прошедших отопительных сезона.

В Киевтеплоэнерго рассказали, что были перераспределены суммы за потребленное тепло.

В частности, перерасчет провели почти в 1, 5 тыс. домов, где одна часть квартир оснащена счетчиками на тепло, а другая – нет. Важно, что пересчитать плату за отопление решили в местах общего пользования, а именно лестничных площадках, подвалах и чердаках.

Читайте такжеРост цен на газ в сентябре: поставщик "последней надежды" повысил тарифКиевтеплоэнерго пересмотрели суммы, потому что в июне изменилась методика расчетов. Она предусматривает вдвое большую нагрузку на квартиры со счетчиком на отопление мест общего пользования.

Важно, что используемая схема предусматривала, что расходы на места общего пользования составляют 10% от показателя домового счетчика, если в доме более чем шесть этажей. Эти 10% распределяли между всеми квартирами согласно отапливаемой площади.

Такой подход к расчету затрат на МЗК стимулировал потребителей оснащать квартиры счетчиков в тех домах, где есть такая возможность. Ведь они значительно экономили. И в Киевтеплоэнерго вернулись к предыдущей методики вычислений, где предусмотрено вдвое больше нагрузки на квартиры со счетчиком на отопление мест общего пользования.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.